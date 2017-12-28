الاتحاد الإسباني يعلن مدة إيقاف كارفاخال

قررت لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، داني كارفاخال لمباراة واحدة في الدوري المحلي.

وتأتي العقوبة على خلفية البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب في لقاء الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة (0-3)، بعدما استخدم يده لمنع الكرة من دخول مرمى فريقه ريال مدريد.

وبهذه العقوبة يتأكد رسميا غياب كارفاخال عن مواجهة الريال أمام ضيفه سيلتا فيغو، في المرحلة الـ18 من الليغا.

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ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني لـ"الميرينغي"، الفرنسي زين الدين زيدان على الدولي المغربي أشرف حكيمي، ليشغل مركز الظهير الأيمن بدلا من كارفاخال في لقاء سلتا فيغو.

ويحتل الريال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بعد انقضاء 17 مرحلة من عمر الليغا، ويتأخر بفارق 14 نقطة كاملة عن غريمه برشلونة المتصدر (45 نقطة).

المصدر: campeones.ua

عمر بيكضاض