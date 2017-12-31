سانشيز يصدم المصري النني!

قام أليكسيس سانشيز نجم آرسنال الإنجليزي، برد فعل مفاجئ تجاه زميله في الفريق، الدولي المصري محمد النني، بعد سخرية الأخير من عدم تأهل منتخب تشيلي لمونديال روسيا 2018.

وألغى سانشيز متابعة النني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على مزاح النني الساخر.

ونشر النني أمس، صورة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، يظهر فيها وهو يقود حافلة صغيرة، قبل أن يعلق على الصورة موجها حديثه لزملائه في فريق آرسنال المشاركين في مونديال 2018، وهم كل من أوليفييه جيرو، ولاكازيت، وكوسيلني، وهيكتور بيليرين، ومونريال، وأوسبينا، قائلا لهم "من سيرافقني إلى روسيا".

وتابع الدولي المصري تغريدته موجها حديثه هذه المرة لسانشيز:"عفوا صديقي ليس لك مكان معنا".

يذكر أن منتخب مصر كان قد حجز بطاقة العبور إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه منذ 1990، بينما فشل منتخب تشيلي في التأهل للمونديال الروسي.

المصدر: تويتر

عمر بيكضاض