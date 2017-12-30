الكالتشيو.. روما يسقط في كمين ساسولو

سقط روما في فخ التعادل الإيجابي (1-1) مع ضيفه ساسولو، في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب الأوليمبيكو، في إطار منافسات المرحلة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

ووضع لورينزو بيليغريني نادي العاصمة الإيطالية في المقدمة، في الدقيقة (31)، ثم أدرك ساسولو التعادل في الدقيقة (78) من المباراة، عن طريق سيموني ميسيرولي.

وتمكن أليساندرو فلورينزي من تسجيل الهدف الثاني لروما قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وبهذه النتيجة ضيع روما فرصة الارتقاء إلى المركز الثالث في الكالتشيو مؤقتا، واستمر في المرتبة الرابعة برصيد 39 نقطة، ويتأخر بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الثالث، بينما رفع ساسولو رصيده إلى 21 في المركز الـ14.

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وفي مباريات أخرى تغلب كالياري على أتلانتا بهدفين لواحد، وبنفس النتيجة فاز أودينيزي على مضيفه بولونيا، بينما ساد التعادل السلبي مواجهة تورينو وجنوى.

المصدر: RT

عمر بيكضاض