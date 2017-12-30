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فيورنتينا يتعادل مع ميلان في "الكالتشيو"

الرياضة

فيورنتينا يتعادل مع ميلان في
AFP
فيورنتينا يتعادل مع ميلان في "الكالتشيو"
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تعادل نادي فيورنتينا مع ضيفه ميلان بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما ليوم، ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة (71)، لافتتاح باب التسجيل عن طريق المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، ولكن فرحة "الفيولا" بهذا الهدف لم تدم سوى ثلاث دقائق، إذ تمكن ميلان من إدراك التعادل بهدف حمل توقيع التركي هاكن كالهانغولو.

وبهذه النتيجة رفع فيورنتينا رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد ميلان إلى 25 نقطة، ليرتقى إلى المركز التاسع مؤقتا.

وكان نابولي قد تغلب أمس، على مضيفه كروتوني بهدف نظيف، في افتتاح مباريات المرحلة الـ19، ليضمن بذلك فريق الجنوبي الإيطالي إنهاء مرحلة الذهاب وعام 2017 في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، إذ رفع رصيده إلى 48 نقطة، ويتقدم بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، نادي يوفنتوس.

المصدر:GOALTIME

عمر بيكضاض

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