بالفيديو.. محرز يمرر وفاردي يحرز

تقدم فريق ليستر سيتي على مضيفه ليفربول بهدف سريع، في اللقاء بينهما، اليوم السبت، على ملعب "انفيلد"، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم القناص، جيمي فردي، هدف "الثعالب" في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، من متابعة لكرة مررها له الجزائري رياض محرز على طبق من ذهب.

المصدر: "vk.com/goaltime"

نايف الكوردي