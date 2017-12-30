قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي للعام 2017

كشف الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عن القائمة النهائية من ثلاثة مرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي للعام 2017.

واقتصرت القائمة النهائية على ثلاثة لاعبين، وهم: الدولي المصري النجم محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، والثنائي السوري الدولي عمر السومة، هداف الأهلي السعودي، وعمر خربين مهاجم الهلال السعودي، بعد استفتاء شارك فيه أكثر من 100 إعلامي رياضي في الوطن العربي.

وقاد الفرعون محمد صلاح، الأوفر حظا، منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، في الغابون، ونهائيات بطولة كأس العالم 2018، في روسيا، ويتصدر قائمة هدافي ليفربول.

بينما توج عمر خربين بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام الحالي، بعد أن ساهم في صعود الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وحصوله على لقب هداف النسخة الأخيرة من المسابقة.

أما عمر السومة فساهم مع مواطنه عمر خربين في وصول منتخب سوريا إلى إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2018، الذي خسر فيه أمام أستراليا.

وقلّصت قائمة المرشحين لحصد الجائزة إلى ثلاثة من أصل 10 لاعبين، وهم:

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الجزائري ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي)

السوري عمر السومة (الأهلي السعودي)

السعودي نواف العابد (الهلال)

المغربى كريم الأحمدي (فينورد الهولندي)

التونسى يوسف المساكني (الدحيل القطرى)

الإماراتي عمر عبد الرحمن "عمورى" (العين)

السوري عمر خربين (الهلال السعودي)

المغربي أشرف بن شرقي (الوداد البيضاوي)

العراقي مهند عبد الرحيم كرار (الظفرة الإماراتي).

وكان قائد المنتخب المغربي مهدي بن عطية قد توج بالجائزة في نسختها الأولى للعام 2015، بينما ذهبت إلى الجزائري الدولي، رياض محرز، نجم ليستر سيتي الإنجليزي، في العام الماضي.

وسيعلن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، عن الفائز رسميا بجائزة النسخة الثالثة لأفضل لاعب كرة قدم عربي، يوم الاثنين 1 يناير/كانون الثاني 2018.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي