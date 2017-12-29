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بالفيديو.. برشلونة يفوز في روسيا وتسيسكا موسكو في إسبانيا

الرياضة

بالفيديو.. برشلونة يفوز في روسيا وتسيسكا موسكو في إسبانيا
twitter.com/FCBbasket
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خرج فريق برشلونة بفوز ثمين من ملعب منافسه خيمكي الروسي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الـ 15 من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة السلة "يورو ليغ".

وتقدم الفريق الإسباني على مضيفه الروسي بفارق، 14 نقطة، بواقع: (25-15، 11-17، 21-25، 22-8)، في اللقاء الذي جمعهما، في ضواحي موسكو.

بينما انتهت المواجهة الإسبانية-الروسية الأخرى، بفوز تسيسكا موسكو على مضيفه باسكونيا بفارق 9 نقاط، بواقع (90-81) نقطة.

ويتصدر تسيسكا موسكو الترتيب العام للدوري الأوروبي "يورو ليغ"، برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق خيمكي المرتبة الثامنة، برصيد 23 نقطة، ويليه باسكونيا، في المرتبة التاسعة، بفارق نقطة واحدة.

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أما برشلونة فيشغل المركز الثاني عشر، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة.

المصدر: "twitter.com/FCBbasket"

نايف الكوردي

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