بالفيديو.. برشلونة يفوز في روسيا وتسيسكا موسكو في إسبانيا

خرج فريق برشلونة بفوز ثمين من ملعب منافسه خيمكي الروسي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الـ 15 من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة السلة "يورو ليغ".

وتقدم الفريق الإسباني على مضيفه الروسي بفارق، 14 نقطة، بواقع: (25-15، 11-17، 21-25، 22-8)، في اللقاء الذي جمعهما، في ضواحي موسكو.

بينما انتهت المواجهة الإسبانية-الروسية الأخرى، بفوز تسيسكا موسكو على مضيفه باسكونيا بفارق 9 نقاط، بواقع (90-81) نقطة.

.@cskabasket gets the big win and finishes the year 🔝of the Turkish Airlines EuroLeague. pic.twitter.com/XciXe2kYEI — EuroLeague (@EuroLeague) December 29, 2017

ويتصدر تسيسكا موسكو الترتيب العام للدوري الأوروبي "يورو ليغ"، برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق خيمكي المرتبة الثامنة، برصيد 23 نقطة، ويليه باسكونيا، في المرتبة التاسعة، بفارق نقطة واحدة.

#GameOn | A pesar de no haber conseguido la victoria... ¡Aquí tenéis al mejor baskonista en la noche de hoy!

✔ 20 puntos

✔ 13 rebotes

✔ 33 valoración

Congrats, @TokoShengelia23! #GoazenBaskoniapic.twitter.com/nxJGJ0hzyf — Saski Baskonia (@Baskonia) December 29, 2017

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أما برشلونة فيشغل المركز الثاني عشر، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة.

المصدر: "twitter.com/FCBbasket"

نايف الكوردي

