بالفيديو.. ريال مدريد يخرج من ملعب فنربختشة التركي من عنق الزجاجة

حق فريق ريال مدريد فوزا بشق الأنفس على مضيفه فنربختشة التركي، في اللقاء الذي جمعهما، في الجولة الـ 15 من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة السلة "يورو ليغ".

وتفوق الفريق التركي على ضيفه الإسباني بسبع نقاط، في الربع الأول (17-10)، وعوض ريال مدريد الفارق، في الربع الثاني، الذي تقدم فيه بفارق 8 نقاط. بينما ساد التعادل الربع الثالث، بواقع 25 نقطة لكل من الطرفين، وحسم الفريق الملكي نتيجة الربع الرابع الأخير لصالحه بفارق نقطة واحدة (17-16)، ومعه نتيجة المباراة بفارق نقطتين فقط، بواقع (97-77) نقطة.

وحقق ريال مدريد، بذلك، انتصاره الرابع على التوالي، وتقدم إلى المركز السادس في الترتيب العام للمجموعة، برصيد 24 نقطة، بينما تعرض فريق فنربختشة للهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الخامس، برصيد 24 نقطة أيضا.

المصدر: "facebook/realmadridbaloncesto"

نايف الكوردي