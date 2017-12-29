شاهد .. البحرين تتطيح بقطر من "خليجي 23"

جرد منتخب البحرين نظيره القطري من لقب بطل كأس الخليج لكرة القدم، بعد أن فرض التعادل عليه (1-1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.

وافتتح القطري حسن الهيدوس التسجيل للعنابي، بهدف أحرزه من ركلة جزاء، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لزمن الشوط الأول.

ورد البحريني على جعفر بهدف التعادل لمنتخب بلاده، في الشوط الثاني، عند الدقيقة 58 تحديدا، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية البعيدة اليمنى.

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واحتل الأحمر البحريني، بذلك، المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، وحجز مقعدا له في الدور قبل النهائي، الذي سيواجه فيه منتخب سلطة عمان، بطل المجموعة الأولى.

بينما ودع العنابي القطري البطولة، بعد أن اكتفى بالمركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط.

واحتل العراق صدارة هذه المجموعة، برصيد 7 نقاط، عقب فوزه على نظيره اليمني (3-0)، صاحب المركز الأخير من دون رصيد، وضرب موعدا، في المربع الذهبي، مع نظيره الإماراتي، وصيف بطل المجموعة الأولى.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

نايف الكوردي