خليجي 23 .. تشكيلة قطر والبحرين
يحتضن استاد جابر الأحمد الدولي، في الكوريت، اليوم الجمعة، في الساعة (18:30) بتوقيت موسكو، المباراة المرتقبة بين منتخبي قطر والبحرين، ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس الخليج.
وسيبدأ الإسباني، فليكس سانشيز باس، مدرب المنتخب القطري، هذه المباراة الهامة، بالتشكيلة الأساسية التالية:
تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراة اليوم #خليجي23#خليجي_للأبد#قطر_البحرينpic.twitter.com/AROOGnlS6C— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 29, 2017
بينما اختار القطري ميروسلاف سوكوب، المدير الفني لمنتخب البحرين، التشكيلة الأساسية التالي لمواجهة العنابي، الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ "خليجي 23":
رسميا .. تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة قطر بعد قليل ضمن الجولة ٣ لخليجي ٢٣— Bahrain FA (@bfainfo) December 29, 2017
.#وراك_أحمرنا🇧🇭🇧🇭🇧🇭 pic.twitter.com/EhZGZeUnkE
جماهير البحرين في مدرجات ستاد جابر الدولي #خليجي_23#أهل_الديرةpic.twitter.com/cmkczubrrp— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 29, 2017
المصدر: "twitter/bfainfo/qfa"
نايف الكوردي