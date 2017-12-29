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خليجي 23 .. تشكيلة قطر والبحرين

الرياضة

خليجي 23 .. تشكيلة قطر والبحرين
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يحتضن استاد جابر الأحمد الدولي، في الكوريت، اليوم الجمعة، في الساعة (18:30) بتوقيت موسكو، المباراة المرتقبة بين منتخبي قطر والبحرين، ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس الخليج.

وسيبدأ الإسباني، فليكس سانشيز باس، مدرب المنتخب القطري، هذه المباراة الهامة، بالتشكيلة الأساسية التالية:

 

بينما اختار القطري ميروسلاف سوكوب، المدير الفني لمنتخب البحرين، التشكيلة الأساسية التالي لمواجهة العنابي، الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ "خليجي 23":

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مواجهة قطرية – بحرينية حامية الوطيس

المصدر: "twitter/bfainfo/qfa"

نايف الكوردي

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