خليجي 23 .. تشكيلة قطر والبحرين

يحتضن استاد جابر الأحمد الدولي، في الكوريت، اليوم الجمعة، في الساعة (18:30) بتوقيت موسكو، المباراة المرتقبة بين منتخبي قطر والبحرين، ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس الخليج.

وسيبدأ الإسباني، فليكس سانشيز باس، مدرب المنتخب القطري، هذه المباراة الهامة، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار القطري ميروسلاف سوكوب، المدير الفني لمنتخب البحرين، التشكيلة الأساسية التالي لمواجهة العنابي، الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ "خليجي 23":

رسميا .. تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة قطر بعد قليل ضمن الجولة ٣ لخليجي ٢٣

.#وراك_أحمرنا🇧🇭🇧🇭🇧🇭 pic.twitter.com/EhZGZeUnkE — Bahrain FA (@bfainfo) December 29, 2017

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المصدر: "twitter/bfainfo/qfa"

نايف الكوردي