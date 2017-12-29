"خليجي 23".. تشكيلة العراق واليمن
كشف مدربا منتخبي العراق واليمن، التشكيلة الأساسية للقاء الذي يجمعهما، اليوم، في الساعة (18:30) بتوقيت موسكو، ضمن منافسات المجموعة الثانية في "خليجي 23".
وسيبدأ المنتخبان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:
تشكيلة المنتخب العراقي:
تشكيلة منتخب #العراق ورؤية مدربه للمباراة التي يحتاج فيها إلى التعادل فقط لضمان التأهل لنصف النهائي#العراق_اليمن#خليجي_23#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/WF5HergcoN— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 29 декабря 2017 г.
تشكيلة المنتخب اليمني:
تشكيلة منتخب #اليمن وفرصته لترك انطباع جيد وسمعة طيبة بعد خروجه من المنافسة وعدم تحقيق أي نقطة حتى الآن..#العراق_اليمن#خليجي_23#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/MkADZ9pYuZ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 29 декабря 2017 г.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي يحتاج إلى الفوز أو التعادل في هذه المباراة لبلوغ نصف نهائي "خليجي 23".
المصدر: تويتر
عمر بيكضاض