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"خليجي 23".. تشكيلة العراق واليمن

الرياضة

Kuwait Sport TV/youtube
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كشف مدربا منتخبي العراق واليمن، التشكيلة الأساسية للقاء الذي يجمعهما، اليوم، في الساعة (18:30) بتوقيت موسكو، ضمن منافسات المجموعة الثانية في "خليجي 23".

وسيبدأ المنتخبان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

تشكيلة المنتخب العراقي:

تشكيلة المنتخب اليمني:

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي يحتاج إلى الفوز أو التعادل في هذه المباراة لبلوغ نصف نهائي "خليجي 23".

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المصدر: تويتر

عمر بيكضاض

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