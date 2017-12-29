"خليجي 23".. تشكيلة العراق واليمن

كشف مدربا منتخبي العراق واليمن، التشكيلة الأساسية للقاء الذي يجمعهما، اليوم، في الساعة (18:30) بتوقيت موسكو، ضمن منافسات المجموعة الثانية في "خليجي 23".

وسيبدأ المنتخبان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

تشكيلة المنتخب العراقي:

تشكيلة المنتخب اليمني:

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي يحتاج إلى الفوز أو التعادل في هذه المباراة لبلوغ نصف نهائي "خليجي 23".

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المصدر: تويتر

عمر بيكضاض