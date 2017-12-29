العراق أمام فرصة ذهبية لبلوغ نصف نهائي "خليجي 23"

سيكون المنتخب العراقي لكرة القدم أمام فرصة ذهبية لبلوغ نصف نهائي "خليجي 23"، عندما يواجه مساء اليوم، نظيره اليمني، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعها من تعادل مع البحرين (صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضا)، وفوز على قطر (الثالث برصيد 3 نقاط)، بينما يتذيل المنتخب اليمني الترتيب بلا نقاط.

ويحتاج العراق إلى الفوز أو التعادل مع اليمن، لبلوغ الدور قبل النهائي، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، التي ستجمع مساء اليوم أيضا، المنتخب القطري بنظيره البحريني.

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وتبدو حظوظ العراق وافرة في بلوغ المربع الذهبي، لاسيما أن المنتخب اليمني فقد كل حظوظه في التأهل، بعد خسارته في الجولتين الماضيين أمام قطر برباعية نظيفة، وأمام البحرين بهدف نظيف، كما أن سجل المواجهات بين المنتخبين ترجح كفة أسود الرافدين، إذ تواجه الفريقان 9 مرات، فاز العراق في 7 مناسبات، بينما كان التعادل سيدا للموقف في مواجهتين.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي في حال تأهله على رأس المجموعة الثانية، سيواجه المنتخب الإماراتي، وصيف المجموعة الأولى، في الدور نصف النهائي، وفي حال اكتفاء منتخب أسود الرافدين بالمركز الثاني، فسيقابل منتخب عمان متصدر المجموعة الأولى.

المصدر: RT

عمر بيكضاض