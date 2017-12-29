فينغر يعادل رقم فيرغوسون في "البريمير ليغ"

عادل المدير الفني لآرسنال، أرسين فينغر، رقم المدرب السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغوسون، بقيادة مباراته رقم 810 في الدوري الإنجليزي، خلال لقاء فريقه مع كريستال بالاس، أمس.

وقاد فينغر آرسنال في 1193 مباراة في مختلف المسابقات، منذ قدومه إلى شمال لندن في أكتوبر/تشرين الأول، عام 1996.

واعتبر المدرب الفرنسي، بأن المكوث كل هذه الفترة الطويلة على رأس الجهاز الفني لفريق واحد، يتطلب الكثير من "الوفاء، والعمل الشاق، والقيام بتضحية في الحياة".

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ونجح فينغر في قيادة "المدفعجية" على مدار 21 عاما إلى إحراز اللقب المحلي ثلاث مرات، بينها موسم لم يتعرض فريقه لأي خسارة، وهو رقم قياسي صامد حتى الآن، وكأس إنكلترا سبع مرات، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2000، ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006، وخسرهما أمام غلطة سراي التركي، وبرشلونة الإسباني تواليا.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض