بالفيديو.. سانشيز يحرز هدفين للمدفعجية

قاد المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز أرسنال للفوز على مضيفه على كريستال بالاس (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن المرحلة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف حمل توقيع مدافعه الألماني شكودرن موستافي، سجله في الدقيقة 25. وأدرك اندروس تاونسيند التعادل لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 49.

لكن النجم أليكسيس سانشيز رد بهدفين متتاليين "للمدفعجية – الكنرز"، في الدقيقتين (62 و66)، ومن ثم قلص المدافع جيمس تومكينز الفارق لكريستال بالاس، قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

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ورفع أرسنال رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 37 نقطة، لكنه بقي في المركز السادس.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، بعد هذه الخسارة، عند 18 نقطة، وبقي في المركز السادس عشر، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "vk.com/goaltime"

نايف الكوردي