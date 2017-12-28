سقوط جديد للوداد في الدوري المغربي

تلقى فريق الوداد البيضاوي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، هزيمة جديد في الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم، إثر خسارته أمام ضيفه أولمبيك أسفي (0-1)، في المرحلة الـ14 من المسابقة.

وأحرز يحيى عطية الله الهدف الوحيد في الدقيقة (23) من الشوط الأول للمباراة التي احتضنها ملعب المجمع الرياضي في العاصمة الرباط، ليمنح أولمبيك أسفي ثلاث نقاط ثمينة، بينما مني الوداد بخسارته الثانية على التوالي، والرابعة في الدوري هذا الموسم.

وارتقى أولمبيك أسفي بهذا الفوز إلى المركز السادس في سلم ترتيب الدوري المغربي، برصيد 20 نقطة، فيما بقي الوداد، الذي يملك في جعبته 3 مباريات مؤجلة، في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.

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المصدر: RT

عمر بيكضاض