اتحاد طنجة يتجاوز جاره التطواني في "ديربي" شمال المغرب

حسم اتحاد طنجة "ديربي" شمال المغرب لمصلحته، بفوزه على جاره المغرب التطواني (1-0)، في اللقاء الذي أقيم اليوم، ضمن منافسات المرحلة الـ14 من الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

ويدين الفريق الطنجاوي بالفضل في هذا الفوز، لمهاجمه أحمد حمودان، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة (45).

ورفع اتحاد طنجة رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري المغربي، بينما تجمد رصيد التطواني عند ست نقاط في المركز الـ16 والأخير.

وفي مباريات أخرى، تغلب نهضة بركان على ضيفه الرجاء البيضاوي بهدف نظيف، وبنفس النتيجة حسم شباب الريف الحسيمي مواجهته أمام الكوكب المراكشي، وفاز الراسينغ البيضاوي على أولمبيك خريبكة بهدفين لواحد.

المصدر: RT

عمر بيكضاض