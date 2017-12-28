يشينكو يمدد عقده مع سبارتاك موسكو
Sputnik Alexey Kudenko
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أعلن نادي سبارتاك موسكو حامل لقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، تمديد عقد مدافعه أندريه يشينكو لعام إضافي.
وذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن يشينكو، الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، سيستمر مع الفريق لعام إضافي، حتى نهاية مايو/أيار، بموجب العقد الجديد.
وكان يشينكو (33 عاما)، قد انضم إلى سبارتاك العام الماضي، وخاض مع الفريق 50 مباراة في كافة المسابقات، أحرز خلالها هدفا واحدا، وتوج مع النادي بلقب الدوري الروسي في الموسم المنصرم، ولقب كأس السوبر المحلي.
المصدر:rsport.ria.ru
عمر بيكضاض
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