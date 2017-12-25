روسي في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

دخل مهاجم نادي كراسنودار، الدولي الروسي فيودور سمولوف، قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2017، وفقا لتصنيف صحيفة ماركا الإسبانية.

وجاء سمولوف في المركز الـ97، ليكون بذلك اللاعب الروسي الوحيد في القائمة.

ولم تعرف بعد هوية متصدر القائمة، إذا تم الإعلان إلى حد الآن عن أسماء اللاعبين، الذين احتلوا المراكز بين الـ61 و الـ100.

وتألق سمولوف بشكل لافت في العام الحالي، إذ سجل 25 هدفا في 37 مباراة خاضها مع كراسنودار في كافة المسابقات، كما أحرز في الـ14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هدفين رائعين، في اللقاء الودي الذي جمع منتخب روسيا بضيفه الإسباني، وانتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).

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المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض