بالفيديو.. ميلان يهزم جاره اللدود إنتر في "ديربي الغضب"

بلغ فريق ميلان الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم، على حساب جاره اللدود إنتر، بفوزه عليه في "ديربي الغضب" الكروي، الذي جمعهما، يوم الأربعاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا".

وأحرز مهاجم الروسونيري الشاب، باتريك كوتروني (19 عاما)، هدف الفوز الوحيد لفريقه، في الدقيقة الأخيرة، من زمن الشوط الإضافي الأول.

المصدر: "vk.com/goaltime"

نايف الكوردي