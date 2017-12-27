لاعبة شطرنج أوكرانية تهاجم السعودية

هاجمت لاعبة الشطرنج الأوكرانية آنا موزيتشوك، السعودية بسبب القيود التي تفرضها على زي النساء، مشيرة إلى أنها لن تشارك في بطولة الملك سلمان الدولية للشطرنج.

وقالت موزيتشوك، بطلة العالم للشطرنج مرتين، إنها لن تحضر البطولة، التي تقام في المملكة العربية السعودية، بسبب الطريقة التي تعامل بها المملكة المرأة كـ "مخلوقات ثانوية".

وأضافت موزيتشوك: "سأفقد لقبين عالميين، واحدا تلو الآخر، فقط لأنني قررت رفض الذهاب إلى المملكة العربية السعودية. ورفض اللعب بقواعد شخص ما، بعدم ارتداء العباءة، وعدم الخروج بصحبة أحدهم، وعدم الشعور بأنني مخلوق ثانوي".

وكتبت موزيتشوك على صفحتها في "فيسبوك"، "قبل عام من الآن، فزت بلقبين وكنت أسعد شخص في عالم الشطرنج، ولكن هذه المرة لدي شعور سيء. وأنا مستعدة للحفاظ على مبادئي وألا أحضر هذه البطولة.. وكان باستطاعتي أن أفوز خلال خمسة أيام بأكثر مما حققت في عدة بطولات أخرى مجتمعة".

وأشارت موزيتشوك إلى أن شقيقتها ماريا أيضا قد اتخذت نفس القرار، قائلة: "الأمر نفسه ينطبق على شقيقتي ماريا، وأنا سعيدة جدا لأننا نتشارك نفس وجهات النظر".

وكان الاتحاد الدولي للشطرنج قال إنه قد حصل على موافقة السلطات السعودية لتخفيف مطالبها التقليدية بفرض ارتداء العباية التي تغطي كامل الجسم، على المشاركات في المسابقة، واستبدالها بالقمصان البيضاء ذات الرقبة العالية.

المصدر: "سبوتنيك"

نايف الكوردي