سوروكين يخلف موتكو على رأس اللجنة المنظمة لمونديال 2018

قال فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الرياضة والسياحة والشباب، إن أليكسي سوروكين، سيخلفه على رأس اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

ونقلت وكالة نوفوستي عن موتكو قوله: "أليكسي سوروكين (مدير اللجنة المنظمة) أصبح رئيسا للجنة المحلية المنظمة لمونديال روسيا 2018.. سأركز على عملي في الحكومة".

وأضاف: "سوروكين سيترأس اللجنة المنظمة لمونديال 2018، وسيكون كذلك ممثلنا في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأشار موتكو إلى أنه مازال هناك عمل كبير (فيما يخص التحضير لاستضافة المونديال)، ولكنه أكد في نفس الوقت أن كل شي سيكون جاهزا في الوقت المحدد، وسيتم إرسال جميع الوثائق إلى الفيفا في الـ30 مايو/أيار المقبل.

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يذكر أن موتكو، الذي قرر الاثنين الماضي، تعليق مهامه رئيسا للاتحاد الروسي لكرة القدم، لمدة ستة أشهر، كان قد عوقب مؤخرا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، بالإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط له علاقة بالألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية القضية الخاصة بادعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات بين الرياضيين الروس، والتلاعب بعينات سحبت خلال أولمبياد سوتشي 2014 الشتوية للتستر على حالات تعاطي منشطات.

المصدر: vesti.ru

عمر بيكضاض