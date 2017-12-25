رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يعلق مهامه

طلب رئيس للاتحاد الروسي لكرة القدم، فيتالي موتكو، تعليق نشاطه في هذا المنصب، لمدة ستة أشهر، وذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد عقد اليوم الاثنين، في العاصمة موسكو.

وقال موتكو: "أنا ناشدت اللجنة التنفيذية وقررت. لدينا قاعدة - إذا كان الرئيس غير قادر على أداء واجباته، فعليه التخلي عنها. لكي يعمل الاتحاد الروسي لكرة القدم بهدوء، أنا طلبت تعليقا مبكرا لواجباتي لمدة تصل إلى ستة أشهر، وأنا لن أذهب إلى أي مكان، وولايتي مستمرة".

وأضاف موتكو أنه اقترح على اللجنة التنفيذية، أن يكون ألكسندر آلايف، القائم مؤقتا بأعمال رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، لانشغال نائبي الرئيس سيرغي بريادكين وسيرغي أنوخين، ووافقت اللجنة على ذلك، مشيرا إلى أنه سيعود بالطبع مع انقضاء ستة أشهر أو حتى قبل ذلك.

وتولى فيتالي موتكو منصب رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم في فترتين الأولى ما بين (2005 و2009)، والثانية بصورة مؤقتة في سبتمبر أيلول 2015، بعد إقالة سلفه نيكولاي تولستيخ، وبعد عام انتخب لولاية أخرى لمدة أربعة أعوام، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت يوم السبت، 24 سبتمبر/أيلول، في موسكو، وحصل موتكو على 266 صوتا أي نسبة 65% تقريبا، في حين حصل منافسه على المنصب فياليري غازاييف، المدرب السابق لمنتخب روسيا وفريق تسيسكا موسكو، على 142 صوتا أي نسبة 35%، من الأصوات.

وشغل موتكو في الفترة ما بين عامي (2008-2012) منصب وزير الرياضة والسياحة وسياسة الشباب في روسيا، وفي العام 2016 كان وزيرا للرياضة. ومن ثم عيّن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نائبا لرئيس الوزراء الروسي، للمسائل المتعلقة بالرياضة، والسياحة وسياسة الشباب.

كما يشغل فيتالي موتكو، البالغ من العمر 59 عاما، في الوقت الحالي، منصب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم "روسيا 2018".

المصدر: تاس

نايف الكوردي