توريه يتراجع عن قرار اعتزاله الدولي

وافق لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ومنتخب ساحل العاج، يايا توريه، على التراجع عن قرار اعتزاله اللعب دوليا، حسب ما أكده، أمس، وكيل أعماله دميتري سيلوك.

ونشر سيلوك تغريدة على موقعه الرسمي في تويتر، جاء فيها "توريه سيعود لتمثيل بلاده إذا تمت دعوته إلى المنتخب.. قرر العودة إلى منتخب ساحل العاج لأنه يريد الفوز بلقب آخر مع الفيلة".

واعتزل توريه (34 عاما) اللعب دوليا في سبتمبر/أيلول 2016، بعد أن خاض أكثر من 100 مباراة دولية، وقاد منتخب بلاده للتويج بكأس أمم إفريقيا عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب ساحل العاج فشل في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا صيف العام المقبل.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض