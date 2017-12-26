نسور لاتسيو تحلق عاليا في كأس إيطاليا.. (فيديو)

قص لاتسيو شريط الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، إثر تغلبه على ضيفه فيورنتينا بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأولمبيكو، بالعاصمة روما.

ويعود الفضل الكبير في فوز فريق العاصمة "نسور" لاتسيو، للاعب خط وسطه البوسني سيناد لوليتش، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية.

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وسيكون فريق لاتسيو، في المربع الذهبي، بانتظار نتيجة الـ "ديربي" الكروي بين قطبي مدينة ميلانو، إنتر وميلان، غدا الأربعاء.

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي