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بالفيديو .. هدف صاروخي عراقي عابر للقارات في شباك قطر

الرياضة

بالفيديو .. هدف صاروخي عراقي عابر للقارات في شباك قطر
Kuwait Sport TV/youtube
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أدرك المنتخب العراقي التعادل في نهاية الشوط الأول لمباراته ضد نظيره القطري، اليوم الثلاثاء، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كأس الخليج لكرة القدم.

وأدرك العراقي علي فائز عطية التعادل لأسود لمنتخب بلاده، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا عن الوقت الضائع من زمن الشوط الأول للقاء، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، من مسافة بعيدة، في المقص الأيسر.

وكان القطري المعز علي عبد الله قد افتتح التسجيل بهدف مبكر لمنتخب بلاده، في الدقيقة 17، من زمن الشوط الأول، للمباراة على استاد الكويت.

 

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المصدر: "twitter.com/alkasschannel"

نايف الكوردي

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