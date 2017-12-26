بالفيديو .. هدف صاروخي عراقي عابر للقارات في شباك قطر
أدرك المنتخب العراقي التعادل في نهاية الشوط الأول لمباراته ضد نظيره القطري، اليوم الثلاثاء، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كأس الخليج لكرة القدم.
وأدرك العراقي علي فائز عطية التعادل لأسود لمنتخب بلاده، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا عن الوقت الضائع من زمن الشوط الأول للقاء، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، من مسافة بعيدة، في المقص الأيسر.
هدف التعادل لمنتخب العراق .. العراق 1 - 1 منتخبنا الوطني #العراق_قطر#خليجي23pic.twitter.com/yeFboGDCHj— قناة الكأس (@alkasschannel) 26 декабря 2017 г.
وكان القطري المعز علي عبد الله قد افتتح التسجيل بهدف مبكر لمنتخب بلاده، في الدقيقة 17، من زمن الشوط الأول، للمباراة على استاد الكويت.
هدف منتخبنا الوطني الاول على منتخب العراق #العراق_قطر#خليجي23pic.twitter.com/xwtmp2dHAg— قناة الكأس (@alkasschannel) 26 декабря 2017 г.
المصدر: "twitter.com/alkasschannel"
نايف الكوردي