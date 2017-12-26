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شاهد.. هدف المغربي بوفال في شباك توتنهام

الرياضة

شاهد.. هدف المغربي بوفال في شباك توتنهام
Reuters
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أحرز الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب ساوثهامبتون، الهدف الأول لفريقه في شباك مضيفه توتنهام، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 20 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل سفيان بوفال الهف الأول لفريقه في الدقيقة 64، بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى القريبة. وذلك بعد تلقي شباكه أربعة أهداف متتالية، بينما سجل زميله الصربي دوشان تاديتش الهدف الثاني للضيوف، عند الدقيقة 82، من عمر المباراة.

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المصدر: RT

نايف الكوردي

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