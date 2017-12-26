شاهد.. كين يتخطى ميسي وصلاح!

كسر الإنجليزي هاري كين، هداف فريق توتنهام، في الشوط الأول لمباراته ضد ساوثهامبتون، رقمي الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والفرعون المصري محمد صلاح، هداف ليفربول.

وأحرز النجم هاري كين هدفين لفريقه في مرمى ساوثهامبتون في الدقيقتين (22 و38)، من زمن الشوط الأول، للقاء الذي يجمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع هاري كين رصيده إلى 55 هدفا في العام 2017، وتخطى بفارق هدف الساحر ليونيل ميسي، كما انفرد النجم الإنجليزي بصدارة هدافي البريمير ليغ، برصيد 17 هدفا متجاوزا بفارق هدفين الفرعون محمد صلاح، الذي سيخوض مع ليفربول في وقت لاحق، مباراته ضد سوانزي سيتي، على ملعب "إنفيلد".

المصدر: "vk.com/goaltime"

نايف الكوردي