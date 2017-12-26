هذا الشخص لا يستحق أن يكون روسيّاً...

تحدث الروسي سيرغي أوستيوغوف، البطل العالمي في سباقات التزلج على الثلج "سكياتلون"، عن علاقته بغريغوري رودتشنكوف، الرئيس السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

ونقلت وكالة "إر سبورت" عن أوستيوغوف قوله "من المفيد مشاهدة مقابلة رودتشنكوف، وسيصبح واضحا ومفهوما من أي نوع هذا الشخص. أشعر بالخجل لأنه ولد في روسيا.. إنه شخص غير متزن".

وأعرب أوستيوغوف عن ثقته في "نظافة" الرياضيين الروس، إذ قال "أنا لست خائفا. أنا متأكد من نفسي. أنا متأكد بشأن زملائي.. أعرف كيف حصلوا على هذه الميداليات. ظهور المزيد والمزيد من الأسماء الجديدة (المتهمة باستخدام المنشطات) الآن، لم يعد يشكل مفاجأة بالنسبة لي".

يذكر أن رودتشنكوف ترأس مختبر موسكو لمكافحة المنشطات في الفترة من 2005 حتى 2015، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك أصبح مخبرا للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، وكان هو الأساس الذي اعتمد عليه الكندي ريتشارد ماكلارين، رئيس اللجنة المستقلة التابعة لـ"وادا"، لاتهام السلطات الروسية برعاية برنامج منشطات في البلاد، واتهام مجموعة من الرياضيين الروس باستخدام مواد محظورة في أولمبياد سوتشي 2014.

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هذه المزاعم والادعاءات التي رفضتها موسكو مرارا وتكرارا، أدت إلى غياب جل الرياضيين الروس عن أولمبياد 2016، وإيقاف العديد منهم، كما قررت اللجنة الأولمبية الدولية، في الخامس من الشهر الجاري، حظر مشاركة المنتخب الروسي في أولمبياد 2018، ولكنها ستسمح بمشاركة الرياضيين "النظيفين" فقط، تحت علم الأولمبياد.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض