خليجي 23.. الكويت وعمان للتعويض والإمارات والسعودية لحسم التأهل

يسعى منتخبا الكويت المضيف وعمان إلى التعويض عندما يلتقيان، الاثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس الخليج الـ23، بينما تجمع المباراة الثانية السعودية والإمارات.

وكانت الجولة الأولى أسفرت عن فوز السعودية على الكويت 2-1، والإمارات على عمان 1-0، وذلك في اليوم الأول لـ "خليجي 23" التي انطلقت منافساتها، الجمعة.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى الدور نصف النهائي المقرر في الـ2 يناير/كانون الثاني، على أن يقام النهائي في الـ5 منه.

وكان المنتخب الكويتي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب الخليجية (10)، والعائد إلى المنافسات هذا الشهر بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإيقاف المفروض عليه منذ 2015، تلقى خسر مباراة الافتتاح للمرة الأولى أمام السعودية على أرضه في كأس الخليج.

ويواجه منتخب عمان بإشراف المدرب الهولندي بيم فيربيك موقفا مشابها بعد خسارته بصعوبة أمام "الأبيض" الإماراتي بهدف سجله علي مبخوت من ركلة جزاء.

وتسعى عمان إلى لقب ثان في البطولة الخليجية، بعدما توجت بلقب نسخة 2009 التي استضافتها على أرضها.

وفي المباراة الثانية التي تقام أيضا على استاد جابر الدولي، يسعى كل من منتخبي الإمارات والسعودية إلى حسم التأهل مبكرا إلى نصف النهائي.

ويتساوى المنتخبان نقاطا، وبفوز أحدهما على الآخر في مباراة الاثنين، فسيرفع رصيده إلى 6 نقاط ويضعه في نصف النهائي.

وتشارك السعودية المتوجة باللقب ثلاث مرات (1994 و2002 و2003) في "خليجي 23" بتشكيلة شبه رديفة تضم العديد من اللاعبين الشباب، وذلك قبل أشهر من مشاركة المنتخب الأول في كأس العالم في روسيا، للمرة الخامسة في تاريخه.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير