شاهد.. الهدف العالمي للفرعون محمد صلاح في شباك أرسنال يحظى بإشادة الفيفا

حقق محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، رقما قياسيا جديدا في ناديه، بعدما سجل هدفا ساهم في تعادل فريقه أمام أرسنال بثلاثة أهداف لكل منهما، في الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (52) بعد انطلاقة رائعة بالكرة من قبل منتصف الملعب ليمررها لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي أعادها بذكاء للفرعون الذي راوغ وسدد بغاية الدقة لترتطم كرته بقدم المدافع شكودرن موستافي وتستقر على يمين الحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك.

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وبهذا الهدف، أصبح صلاح أول لاعب عبر تاريخ نادي ليفربول، يسجل 15 هدفا في الدوري الإنجليزي، في أقل من 20 مباراة.





ويتربع صلاح حاليا على عرش هدافي مسابقة البريمير ليغ، بعدما سجل هدفه رقم 15، متفوقا على هاري كين مهاجم توتنهام الذي سجل 12 هدفا.



وحرص الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تهنئة صلاح بهذا الرقم الخاص، ونشر صورة للفرعون المصري وذكر الرقم القياسي الجديد الذي حققه.





محمد صلاح (15 هدف - المباراة رقم 19) هو أول لاعب على الإطلاق يسجّل 15 هدف ⚽️ لليفربول في الدوري الإنجليزي في أقل من 20 مباراة pic.twitter.com/t8zVnzXbkS — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 22, 2017

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر