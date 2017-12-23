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أزمة في منتخب الفراعنة بسبب صلاح والنني

23 ديسمبر 2017 | 08:47 GMT
أزمة في منتخب الفراعنة بسبب صلاح والنني
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/ Reuters

تسبب الرباعي محمد صلاح، ومحمد النني، وأحمد فتحي، ومحمد عبد الشافي، في أزمة للأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، لتمسكهم بالصيام خلال شهر رمضان المقبل.

وسيتزامن شهر الصيام مع معسكر الفراعنة الختامي استعدادا لمونديال روسيا 2018، ويرغب كوبر في إفطار اللاعبين خلال شهر رمضان المقبل، الذي سيشهد خوض معسكر أوروبي طويل، تتخلله مباراتان وديتان.

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وكان إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، قد صرح في وقت سابق بأن صيام اللاعبين خلال معسكر الإعداد لكأس العالم، هو أمر يعود لهم وأن لديهم الحرية الكاملة في هذا الأمر.

وأضاف أن المنتخب سيتعاقد مع طبيب تغذية خلال معسكر أوروبا، أثناء شهر رمضان، لوضع برنامج غذائي مناسب للاعبين.

يذكر أن المنتخب المصري تأهل إلى كأس العالم 2018 بعد غيابه عن المونديال 28 عاما، وأوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية والأوروغواي، بالإضافة إلى البلد المضيف روسيا.

المصدر: صحيفة المصريون

أليكسي اسبر

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