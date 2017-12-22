ليفربول ينجو من السقوط أمام أرسنال في موقعة مثيرة

قدم أرسنال وضيفه ليفربول مباراة مجنونة انتهت بالتعادل 3-3 ، اليوم الجمعة، على "ستاد الإمارات" في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

وشهدت المواجهة أفضلية لليفربول منذ بدايتها وهو ما ترجم إلى هدفين وقعهما الثنائي البرازيلي كوتينيو في (د.26) والمصري محمد صلاح في (د.52) الذي عزز صدارته لجدول ترتيب الهدافين في البريميرليغ بإحرازه هدفه الـ 15، غير أن أرسنال قلب الطاولة على ضيفه وسجل ثلاثة أهداف سريعة في الـ5 دقائق عبر كل من ألكسيس سانشيز في (د.53) وغرانيت تشاكا في (د.56) ومسعود أوزيل في (د.58)، ولكن المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو أنقذ فريقه بخطف التعادل في (د.71).

ورفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما أصبح رصيد أرسنال الذي تجنب هزيمته الثانية فقط على أرضه في مبارياته الـ15 الأخيرة (13 انتصارا وتعادلان)، 34 خلفه مباشرة وهو مهدد بفقدان مركزه الخامس لصالح بيرنلي (32) أو توتنهام (31) اللذين يتواجهان السبت على ملعب الأول.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير