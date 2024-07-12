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    الرياضة
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 14:24 GMT

    صدام الشحات والشيبي يشعل موقعة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

    تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر مساء اليوم الجمعة إلى ملعب القاهرة الذي سيستضيف موقعة مرتقبة بين الأهلي وضيفه بيراميدز في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ14 للدوري المصري.

    صدام الشحات والشيبي يشعل موقعة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

    وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

    ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة أمام الأهلي صاحب الـ57 نقطة من 23 لقاء.

    وبعيدا عن صراع المنافسة بين الفريقين، فإن هناك مواجهة مرتقبة ستجمع بين حسين الشحات جناح النادي الأهلي، والظهير الأيمن المغربي لنادي بيراميدز محمد الشيبي.

    وشهدت آخر مباراة بين بيراميدز والأهلي في 23 يوليو 2023 بالدوري المصري، اعتداء الشحات على الشيبي بالصفع على وجهه عقب نهاية اللقاء، وهي الواقعة التي أثارت جدلا واسعا.

    وتم تغريم الشحات 20 ألف جنيه مصري بجانب إيقافه مباراتين من جانب رابطة الأندية، كما تم تغريمه من جانب ناديه الأهلي بعقوبة مالية ضخمة.

    ولكن الشيبي قرر اللجوء للقضاء المصري ضد الشحات بتهمة الإهانة والضرب، وحصل على حكم بحبس لاعب الأهلي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ومنعه من ممارسة أي نشاط إداري لمدة خمسة أعوام في أي جهة رياضية، وهو الحكم الذي يستأنف ضده الشحات حاليا.

    المصدر: وكالات

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