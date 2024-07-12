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    الرياضة
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 10:10 GMT

    قبل نهائي اليورو.. مدرب المنتخب الإسباني يثير إعجاب الجميع بـ"عضلاته"

    يثير المدرب لويس دي لا فوينتي تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب مستوى إسبانيا في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" فقط بل لتغير الشكل الجسدي للمدرب الستيني.

    قبل نهائي اليورو.. مدرب المنتخب الإسباني يثير إعجاب الجميع بـ"عضلاته"
    Globallookpress

    وسلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على مايدور حول المدرب البالغ 63 عاما والذي اقتصرت مسيرته على العمل في أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيش، بالإضافة لإدارة فرق الشباب في إسبانيا، قبل تدريب الفريق الأول في يناير 2023، ليصبح على أعتاب الوصول إلى المجد معه، بالوصول إلى نهائي اليورو المقام ضد إنجلترا الأحد القادم، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

    وأثار تغير الشكل الجسدي الهائل للويس دي لا فوينتي، وحرصه على الذهاب بصفة منتظمة إلى صالة الألعاب الرياضية للوصول إلى أفضل حالة بدنية ممكنة، إعجاب الكثير من المستخدمين لمواقع التواصل الإجتماعي.

    وأشارت الصحيفة إلى أن دي لا فوينتي معروف عنه تحمسه للانضباط والعمل الجاد في التدريبات، ولكن الأمر لا يقتصر فقط على لاعبيه، حيث يحرص على تطبيق ذلك في حياته اليومية، خاصة بعد إصابات الركبة التي جعلته ينهي مسيرته كلاعب.

    ومنذ انضمامه إلى الهيكل التنظيمي في إسبانيا، وعمله مع فئتي تحت 19 و21 سنة، أصبح التغيير في الشكل الجسدي لدي لا فوينتي أكثر وضوحا، بعد ظهور البنية العضلية المبهرة في جسمه بالعديد من المناسبات، خاصة في ذراعيه.

    ويعتبر هذا الأمر نتيجة لعمله على مدى السنوات الثلاث الماضية، وحرصه على التدريب في صالة الألعاب الرياضية والاهتمام بنظامه الغذائي، مع توخي أقصى درجات الحذر مع الجزء السفلي من جسمه، والذي تسبب له في مشاكل عديدة خلال فترته كلاعب.

    المصدر: "وسائل إعلام"

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