وسلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على مايدور حول المدرب البالغ 63 عاما والذي اقتصرت مسيرته على العمل في أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيش، بالإضافة لإدارة فرق الشباب في إسبانيا، قبل تدريب الفريق الأول في يناير 2023، ليصبح على أعتاب الوصول إلى المجد معه، بالوصول إلى نهائي اليورو المقام ضد إنجلترا الأحد القادم، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وأثار تغير الشكل الجسدي الهائل للويس دي لا فوينتي، وحرصه على الذهاب بصفة منتظمة إلى صالة الألعاب الرياضية للوصول إلى أفضل حالة بدنية ممكنة، إعجاب الكثير من المستخدمين لمواقع التواصل الإجتماعي.

🇪🇸🗣️ Spain manager Luis de la Fuente: "We work from 9am to 4am. I sleep 4 hours a day. There is a lot of work." (@partidazocope) pic.twitter.com/mK74dMlyhf — EuroFoot (@eurofootcom) July 8, 2024

وأشارت الصحيفة إلى أن دي لا فوينتي معروف عنه تحمسه للانضباط والعمل الجاد في التدريبات، ولكن الأمر لا يقتصر فقط على لاعبيه، حيث يحرص على تطبيق ذلك في حياته اليومية، خاصة بعد إصابات الركبة التي جعلته ينهي مسيرته كلاعب.

A Luis de la Fuente se le dan bien las remontadas pic.twitter.com/lKs8NlxOuP — Gravesen (@GravesenFunado) July 10, 2024

ومنذ انضمامه إلى الهيكل التنظيمي في إسبانيا، وعمله مع فئتي تحت 19 و21 سنة، أصبح التغيير في الشكل الجسدي لدي لا فوينتي أكثر وضوحا، بعد ظهور البنية العضلية المبهرة في جسمه بالعديد من المناسبات، خاصة في ذراعيه.

ويعتبر هذا الأمر نتيجة لعمله على مدى السنوات الثلاث الماضية، وحرصه على التدريب في صالة الألعاب الرياضية والاهتمام بنظامه الغذائي، مع توخي أقصى درجات الحذر مع الجزء السفلي من جسمه، والذي تسبب له في مشاكل عديدة خلال فترته كلاعب.

المصدر: "وسائل إعلام"