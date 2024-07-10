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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 06:18 GMT

    بسبب رجل أمن.. نهاية سيئة لنجم المنتخب الإسباني ليلة تأهل "الماتادور" لنهائي اليورو (فيديو)

    تعرض ألفارو موراتا نجم منتخب إسبانيا ليلة الاحتفال بتأهل منتخب بلاده لنهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024" لإصابة تسبب بها أحد رجال أمن استاد أليانز أرينا في ألمانيا.

    بسبب رجل أمن.. نهاية سيئة لنجم المنتخب الإسباني ليلة تأهل "الماتادور" لنهائي اليورو (فيديو)
    Globallookpress

    ووصل منتخب "لا روخا" لنهائي البطولة القارية عقب الفوز على فرنسا 2-1، أمس الثلاثاء.

    وأثناء احتفال اللاعبين بالتأهل عقب نهاية المباراة، اقتحم أحد الحضور في المدرجات الملعب، على أمل النجاح في التقاء صور تذكارية مع اللاعبين.

    إلا أن سبعة رجال أمن قاموا باللحاق بالمشجع المقتحم للمستطيل الأخضر، قبل أن يتعثر أحدهم في أرضية الملعب وتدخل بشكل عنيف بعض الشيء على قدم موراتا، ليعرضه لإصابة غير متوقعة.

    وظهر موراتا وهو متأثر بهذا التدخل، ولم يتمكن من السير بشكل طبيعي أثناء التوجه لغرف تبديل الملابس، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج الفحوصات التي سيخضع لها.

    يذكر أن المنتخب الإسبانيا على موعد في النهائي المقرر في 14 من يوليو الجاري، مع الفائز من مواجهة هولندا وإنجلترا، والتي ستقام ليل الأربعاء.

    المصدر: "وسائل إعلام"

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