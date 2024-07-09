إسبانيا تطيح بفرنسا وتبلغ نهائي "يورو 2024" (فيديو)
حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا بفوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي اليوم الثلاثاء.
وتقدم المنتخب الفرنسي بهدف من توقيع راندال كولو مواني في الدقيقة التاسعة بعد كرة عرضية من كيليان مبابي، حولها مواني برأسية في شباك أوناي سيمون.
أهداف الشوط الاول من مباراة اسبانيا 2 × 1 فرنسا بتعليق المعلق الخاص بالكفوفين 👏🏻👏🏻👏🏻— البارحه ياحسين مركاي كوعي من العشا الين اذن الفجر (@LeoneWhitf43319) July 9, 2024
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وأحرز لامين جمال هدف التعادل في الدقيقة 21 من تسديدة مقوسة رائعة من مسافة 25 مترا لتصطدم الكرة في القائم وتهز الشباك الفرنسية.
🚨🚨🚨🚨— رامي (@R4MiY) July 9, 2024
هدف خييييالي من لامين يامال 😨🥶🔥
خييييييالي 🔥🔥🔥🔥#فرنسا_اسبانيا pic.twitter.com/DbFhhV5yoG
وأصبح جمال بعمر 16 عاما و362 يوما أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم محطما الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة السويسري يوهان فولانتين (18 عاما و141 يوما) والذي حققه في كأس أوروبا 2004.
16 - Youngest players in history to score in EURO + World Cup:— OptaJose (@OptaJose) July 9, 2024
1 - LAMINE YAMAL 🇪🇸 (16 years and 362 days).
2 - Pelé 🇧🇷 (17 years and 239 days)
3 - Manuel Rosas 🇲🇽 (18 years and 93 days)
4 - Gavi 🇪🇸 (18 years and 110 days)
Diamond. pic.twitter.com/3u3CET1pTm
وبات نجم برشلونة أيضا أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولات الكبرى بشكل عام (كأس أمم أوروبا وكأس العالم)، حيث تخطى رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في كأس العالم 1958 في شباك فرنسا أيضا بعمر 17 عاما و244 يوما.
16 - Lamine Yamal 🇪🇸 (16 years, 362 days) could become tonight the youngest player to make an appearance in World Cup or Euro semi-final, surpassing record by Pelé 🇧🇷 in World Cup 1958 (17 years, 244 days), also against France 🇫🇷. Destiny. pic.twitter.com/SEYFMoOPOI— OptaJose (@OptaJose) July 9, 2024
كما حطم جمال رقما آخر لبيليه بمشاركته في المباراة من الأساس، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بنصف نهائي بطولة كبرى (كأس أوروبا وكأس العالم) على مر التاريخ متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي في كأس العالم 1958 (17 عاما و244 يوما).
وأحرز داني أولمو هدف التقدم والفوز لإسبانيا في الدقيقة 25 بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في بالمدافع الفرنسي جول كوندي وسكنت الشباك.
وسيكون المنتخب الإسباني على موعد لكتابة التاريخ حيث يسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي يتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما) عندما يواجه في النهائي في برلين، الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الأربعاء بين إنجلترا وهولندا.
المصدر: RT
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