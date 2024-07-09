وتقدم المنتخب الفرنسي بهدف من توقيع راندال كولو مواني في الدقيقة التاسعة بعد كرة عرضية من كيليان مبابي، حولها مواني برأسية في شباك أوناي سيمون.

أهداف الشوط الاول من مباراة اسبانيا 2 × 1 فرنسا بتعليق المعلق الخاص بالكفوفين 👏🏻👏🏻👏🏻



-F24 pic.twitter.com/XCbV84WUQb — البارحه ياحسين مركاي كوعي من العشا الين اذن الفجر (@LeoneWhitf43319) July 9, 2024

وأحرز لامين جمال هدف التعادل في الدقيقة 21 من تسديدة مقوسة رائعة من مسافة 25 مترا لتصطدم الكرة في القائم وتهز الشباك الفرنسية.

وأصبح جمال بعمر 16 عاما و362 يوما أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم محطما الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة السويسري يوهان فولانتين (18 عاما و141 يوما) والذي حققه في كأس أوروبا 2004.

16 - Youngest players in history to score in EURO + World Cup:



1 - LAMINE YAMAL 🇪🇸 (16 years and 362 days).

2 - Pelé 🇧🇷 (17 years and 239 days)

3 - Manuel Rosas 🇲🇽 (18 years and 93 days)

4 - Gavi 🇪🇸 (18 years and 110 days)



Diamond. pic.twitter.com/3u3CET1pTm — OptaJose (@OptaJose) July 9, 2024

وبات نجم برشلونة أيضا أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولات الكبرى بشكل عام (كأس أمم أوروبا وكأس العالم)، حيث تخطى رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في كأس العالم 1958 في شباك فرنسا أيضا بعمر 17 عاما و244 يوما.

16 - Lamine Yamal 🇪🇸 (16 years, 362 days) could become tonight the youngest player to make an appearance in World Cup or Euro semi-final, surpassing record by Pelé 🇧🇷 in World Cup 1958 (17 years, 244 days), also against France 🇫🇷. Destiny. pic.twitter.com/SEYFMoOPOI — OptaJose (@OptaJose) July 9, 2024

كما حطم جمال رقما آخر لبيليه بمشاركته في المباراة من الأساس، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بنصف نهائي بطولة كبرى (كأس أوروبا وكأس العالم) على مر التاريخ متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي في كأس العالم 1958 (17 عاما و244 يوما).

وأحرز داني أولمو هدف التقدم والفوز لإسبانيا في الدقيقة 25 بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في بالمدافع الفرنسي جول كوندي وسكنت الشباك.

وسيكون المنتخب الإسباني على موعد لكتابة التاريخ حيث يسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي يتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما) عندما يواجه في النهائي في برلين، الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الأربعاء بين إنجلترا وهولندا.

المصدر: RT