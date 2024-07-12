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    الرياضة
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 05:44 GMT

    بعد حادثة الشجار مع الجماهير في كوبا أمريكا.. ليفربول يتحرك من أجل نونيز

    يعتزم مسؤولو ليفربول، إلى عقد محادثات فورية مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، بعد ساعات من الواقعة التي تورط بها في بطولة كوبا أمريكا، فجر الخميس الفائت.

    بعد حادثة الشجار مع الجماهير في كوبا أمريكا.. ليفربول يتحرك من أجل نونيز
    AP

    وتعرض منتخب أوروغواي للخسارة (0-1) على يد كولومبيا، في نصف نهائي البطولة القارية، وكان نونيز بين أوائل لاعبي أوروغواي الذين تشاجروا مع جماهير كولومبيا عقب نهاية المباراة.

    واندلعت الاشتباكات بداعي تعدي مشجعي كولومبيا على أفراد عائلة مهاجم ليفربول، الذي لم يتمالك أعصابه وصعد للمدرجات للتشاجر معهم.

    ووفقا لشبكة ESPN، فإن إدارة ليفربول لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الواقعة التي تهدد مستقبل اللاعب، بتواصلها بشكل عاجل معه.

    وظهرت تقارير صحفية، تفيد باحتمالية تعرض صاحب 25 عاما لإيقاف طويل الأمد، بسبب شجاره مع الجماهير.

    ويريد مسؤولو ليفربول، فهم أسباب وكواليس الواقعة، فضلا عن الاطمئنان على سلامة اللاعب نفسه وعائلته.

    ويخشى النادي الإنجليزي تعرض نونيز لإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يهدد مشواره مع الفريق في الموسم القادم.

    المصدر: "وكالات"

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