وتعرض منتخب أوروغواي للخسارة (0-1) على يد كولومبيا، في نصف نهائي البطولة القارية، وكان نونيز بين أوائل لاعبي أوروغواي الذين تشاجروا مع جماهير كولومبيا عقب نهاية المباراة.

واندلعت الاشتباكات بداعي تعدي مشجعي كولومبيا على أفراد عائلة مهاجم ليفربول، الذي لم يتمالك أعصابه وصعد للمدرجات للتشاجر معهم.

Darwin Nunez jumping into the stands to protect his family. Insane ❤️ pic.twitter.com/boO46k59ga — Trey (@UTDTrey) July 11, 2024

I don’t condone violence, but if you put my family in danger over a football game, we are throwing hands.



Darwin Nuñez will gladly face the consequences to keep his family safe.



As for the lack of security, it is pathetic. Dangerously pathetic.

pic.twitter.com/w67tA4FblK — herculez gomez (@herculezg) July 11, 2024

ووفقا لشبكة ESPN، فإن إدارة ليفربول لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الواقعة التي تهدد مستقبل اللاعب، بتواصلها بشكل عاجل معه.

وظهرت تقارير صحفية، تفيد باحتمالية تعرض صاحب 25 عاما لإيقاف طويل الأمد، بسبب شجاره مع الجماهير.

ويريد مسؤولو ليفربول، فهم أسباب وكواليس الواقعة، فضلا عن الاطمئنان على سلامة اللاعب نفسه وعائلته.

ويخشى النادي الإنجليزي تعرض نونيز لإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يهدد مشواره مع الفريق في الموسم القادم.

المصدر: "وكالات"