بعد حادثة الشجار مع الجماهير في كوبا أمريكا.. ليفربول يتحرك من أجل نونيز
يعتزم مسؤولو ليفربول، إلى عقد محادثات فورية مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، بعد ساعات من الواقعة التي تورط بها في بطولة كوبا أمريكا، فجر الخميس الفائت.
وتعرض منتخب أوروغواي للخسارة (0-1) على يد كولومبيا، في نصف نهائي البطولة القارية، وكان نونيز بين أوائل لاعبي أوروغواي الذين تشاجروا مع جماهير كولومبيا عقب نهاية المباراة.
واندلعت الاشتباكات بداعي تعدي مشجعي كولومبيا على أفراد عائلة مهاجم ليفربول، الذي لم يتمالك أعصابه وصعد للمدرجات للتشاجر معهم.
Darwin Nunez jumping into the stands to protect his family. Insane ❤️ pic.twitter.com/boO46k59ga— Trey (@UTDTrey) July 11, 2024
I don’t condone violence, but if you put my family in danger over a football game, we are throwing hands.— herculez gomez (@herculezg) July 11, 2024
Darwin Nuñez will gladly face the consequences to keep his family safe.
As for the lack of security, it is pathetic. Dangerously pathetic.
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مشاهد صادمة في نصف نهائي كوبا أمريكا.. اشتباك عنيف بين لاعبي أوروغواي وجماهير كولومبيا!
ووفقا لشبكة ESPN، فإن إدارة ليفربول لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الواقعة التي تهدد مستقبل اللاعب، بتواصلها بشكل عاجل معه.
وظهرت تقارير صحفية، تفيد باحتمالية تعرض صاحب 25 عاما لإيقاف طويل الأمد، بسبب شجاره مع الجماهير.
ويريد مسؤولو ليفربول، فهم أسباب وكواليس الواقعة، فضلا عن الاطمئنان على سلامة اللاعب نفسه وعائلته.
ويخشى النادي الإنجليزي تعرض نونيز لإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يهدد مشواره مع الفريق في الموسم القادم.
المصدر: "وكالات"
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