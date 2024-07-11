وودعت هولندا البطولة القارية بخسارتها أمام إنجلترا أمس الأربعاء بنتيجة 1-2.

وكانت هولندا سباقة لافتتاح باب التسجيل بواسطة تشافي سيمونز في الدقيقة السابعة، وردت إنجلترا عبر قائدها هاري كين بهدف التعادل من ركلة جزاء (18) احتسبها الحكم فيليكس زواير بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح البديل أولي واتكينز في خطف هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبعد المباراة تحدث فان دايك عن خروج بلاده من نصف نهائي "يورو 2024"، حيث قال في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "لماذا لا يجب على الحكام شرح قراراتهم؟ قلت ذلك لوسائل إعلام هولندية، الحكم (فيليكس زواير) قرر العودة سريعا إلى غرفته (بعد نهاية المباراة) وغادر الملعب دون أن أقوم بمصافحته، هذا يشرح كل شيء"، في إشارة إلى أن الحكم الألماني ارتكب أخطاء تسببت في خسارة هولندا.

وأتم المدافع الدولي الهولندي: "من الصعب تقبل هذه الخسارة، مررنا بسنة صعبة للغاية، كان لدينا حلم كبير وشعرنا أننا اقتربنا من تحقيقه، ولكن هناك تفاصيل صغيرة للغاية تؤثر بشكل كبير جدا على مجريات أي مباراة، لم يأتوا إلى هنا ليشرحوا لنا ما حدث، مثلما نفعل نحن (اللاعبون) عندما نقوم بأي خطأ، ولكن بشكل عام لا ينبغي أن أتحدث كثيرا عن الآخرين، علينا النظر إلى أنفسنا قبل كل شيء".

المصدر: وكالات