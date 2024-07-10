وبادرت هولندا لافتتاح باب التسجيل بواسطة تشافي سيمونز في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية من خارج المنطقة، وردت إنجلترا عبر قائدها هاري كين بهدف التعادل من ركلة جزاء (18).

🎥 هدف هولندا الأول سيمونز عالمي 🔥#انِجِلتْرا_هُوْلندَا pic.twitter.com/1nrdrTGDyr — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) July 10, 2024

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



سوووووووووبر واتكينز، مهاجم مذهل! 😨



هدف الفوز في آخر دقيقة



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إنجلترا 2-1 هولندا 🇳🇱

pic.twitter.com/gJxnXXDd3h — عمرو (@bt3) July 10, 2024

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح البديل أولي واتكينز في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتلتقي إنجلترا في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا 2-1 أمس الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية تواليا التي تبلغ فيها إنجلترا نهائي كأس أمم أوروبا علما بأنها خسرت نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

ويتطلع منتخب إنجلترا لإحراز بطولته الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توج على أرضه بكأس العالم، لكنه سيصطدم بعقبة إسبانيا التي تبحث عن كتابة التاريخ حيث تسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي تتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما).

المصدر: RT