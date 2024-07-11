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    الرياضة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 15:05 GMT

    الفيديو الذي تسبب في إيقاف برنامج الإعلامي المصري أحمد شوبير وإنهاء تعاقده

    أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر بالإجماع اليوم الخميس وقف البرنامج التلفزيوني للإعلامي الرياضي أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه فورا.

    الفيديو الذي تسبب في إيقاف برنامج الإعلامي المصري أحمد شوبير وإنهاء تعاقده

    وقالت الشركة، في بيان، إن سبب إيقاف البرنامج هو مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة، مؤكدة أنه أمر غير مقبول.

    وكشفت تقارير مصرية أن سبب وقف برنامج أحمد شوبير، يعود لتصريحات أدلى بها مؤخرا في أعقاب وفاة اللاعب الدولي المصري أحمد رفعت حيث قال: "حتى الحزن مش بنعرف نحزنه وأخذ اللقطة والترند الدموع والحزن".

    كما نشرت مواقع مصرية فيديو آخر رجحت أن يكون سببا في إيقاف شوبير، حيث ظهر الإعلامي المصري خلال حلقة لبرنامجه بثت أمس الأربعاء، في الفيديو وهو يدافع عن مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات في أولمبياد باريس 2024.

    وأوقف الاتحاد المصري للدراجات في أبريل الماضي شهد سعيد لمدة عام بسبب تعمدها إصابة زميلتها جنة عليوة في الأمتار الأخيرة من سباق بطولة الجمهورية بالسويس للفوز بالمركز الثالث.

    وتسبب الحادث في فقدان جنة عليوة الذاكرة مؤقتا مع تعرضها لإصابات مختلفة.

    ولكن شهد سعيد ظهرت أمس الأربعاء ضمن البعثة الرسمية المصرية التي ستشارك في أولمبياد باريس، وتسلمت الزي الخاص بها ضمن أفراد البعثة وهو ما أثار جدلا واسعا وانتقادات في الوسط الرياضي المصري.

    وعلق شوبير عبر برنامجه التلفزيوني على أزمة شهد سعيد، عقب قرار مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث قال: "كان يجب على الاتحاد المصري عدم إيقاف شهد سعيد، خاصة بعد أن أوضح محمد إبراهيم، المدير الفني للدراجات، أن إصابة زميلتها جنة كانت حادثة عرضية وليست متعمدة".

    وأضاف شوبير: "إذا كان المدرب يقول إن الإصابة ليست متعمدة، فلماذا قام الاتحاد بإيقافها؟".

    وتابع: "اليوم (أمس)، أعلن الاتحاد المصري للدراجات عن اجتماع طارئ وقرر مشاركة اللاعبة شهد سعيد في الأولمبياد، مشيرا إلى أن غيابها سيتسبب في ضرر كبير للاتحاد المصري، ولا يمكن استبعادها لأن اسمها مدرج في الاتحادين الدولي والإفريقي".

    وأردف: "بالتأكيد، وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير، ولكن القرار يجب أن يكون بيد المسؤولين وليس تحت ضغط العاطفة".

    وأشار شوبير إلى أنه يلوم الاتحاد على إيقاف اللاعبة لمدة عام، متسائلا: "إذا كانت اللاعبة مخطئة، فلماذا يتم السماح لها بالمشاركة في الأولمبياد بعد ذلك؟".

    واختتم حديثه قائلا: "أنا أدرك أن البعض قد يراني غير إنساني بعد تعرضها (جنة) لكسر في الضلوع وارتجاج في المخ، لكنني أتحدث عن النظام والقوانين. يجب أن يكون هناك ثقة في النفس واتباع للقوانين، ولا ينبغي أن تكون القرارات تحت ضغط دائم".

    المصدر: وكالات

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