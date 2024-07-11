ويترقب الأهلي المصري حامل اللقب مواجهة الفائز من لقاء المريخ من جنوب السودان وجورماهيا الكيني بينما يلعب الترجي التونسي وصيف النسخة الأخيرة ضد الفائز من مواجهة ديكيداها الصومالي وآرتا سولار بطل جيبوتي.

ويلعب بيراميدز المصري مع جي كيه بطل زنزبار في الدور التمهيدي على أن يواجه حال تأهله الفائز من مواجهة الجيش الرواندي وعزام التنزاني.

ويستهل الرجاء المغربي مشواره في الدور التمهيدي بمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر على أن يلعب حال تأهله إلى دور الـ32 مع الفائز من سامارتيكس الغاني وفيكتوريا يونايتد الكاميروني.

ويفتتح الجيش الملكي المغربي مشواره بمواجهة ريمو ستارز النيجيري في الدور التمهيدي الذي يشهد مواجهة عربية بين المريخ السوداني وبطل الدوري الليبي الذي لم يتحدد بعد.

وقد تشهد منافسات دور الـ32 مواجهة عربية جديدة حال تأهل الجيش الملكي الذي سيواجه الفائز من لقاء المريخ وبطل الدوري الليبي.

ويلعب مولودية الجزائر مع واتانغا الليبيري في الدور التمهيدي ويلتقي حال تأهله مع الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي وبطل تشاد بي إس آي كما يلعب الهلال السوداني مع وصيف الدوري الليبي بالدور التمهيدي ويلعب الفائز ضد المتأهل من لقاء سان بيدرو الإيفواري ورينجرز السيراليوني.

ويلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع ليوبار الكونغولي بالدور الأول ثم يلتقي حال تأهله مع الفائز من مواجهة القطن البنيني ودوانيه من بوركينا فاسو كما يخوض نواذيبو الموريتاني مواجهة ضد ميلو المالي في الدور الأول وحال تأهله يلتقي الفائز من مواجهة (استاد) أبيدجان الإيفواري وتونغيت السنغالي.

المصدر: وكالات