وتعود الصورة لعام 2007 وأعاد منير النصراوي نشرها على حسابه بموقع "إنستغرام" الأسبوع الماضي، حيث ظهر ميسي مع لامين جمال عندما كان عمر الأخير بضعة أشهر فقط.

والتقط لاعبو برشلونة حينها صورا مع أطفال وعائلاتهم ضمن حملة خيرية سنوية تنظمها صحيفة "دياريو سبورت" المحلية واليونيسف، حيث التقط ميسي صورا مع لامين جمال وعائلته.

وخلال مقابلة منير النصراوي مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وجه له سؤال مباشر عن تألق نجله مع إسبانيا في بطولة كأس أمم أوروبا الحالية حيث بلغ منتخب "لاروخا" المباراة النهائية: "هل ما يحدث مع لامين هي بركة من ميسي؟"، ليجيب منير النصراوي مازحا: "ربما كان لامين هو من بارك ميسي".

🎙️ Mounir Nasraou, padre de Lamine Yamal, sobre la foto con Messi



💞 "Son coincidencias en la vida"



😂 "¿Bendición de Leo a Lamine? o de Lamine a Leo. Para mí, mi hijo es el mejor"



📽️ @loreabakero pic.twitter.com/sm2woM1jAq — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 11, 2024

وأضاف: "صورة ابني مع ميسي هي صدفة في الحياة".

وتابع النصراوي مدح ابنه قائلا: "بالنسبة لي هو الأفضل في كل شيء، ليس فقط في كرة القدم، في الحب، على المستوى الشخصي وفي كل شيء. إنه طفل وله نعمة من الله، وهو أمر مهم للغاية ويجب أن يكون".

وأردف: "كنت أعلم وهو صغير أنه سيكون نجما، فالأب يعرف ذلك، ويريد أي أب أن يكون ابنه الأفضل، أتمنى له الأفضل في الحياة والمستقبل، وآمل أن يفوزوا ببطولة أوروبا، ونصبح جميعا أبطالا".

وكشف أن لامين "متحمس للغاية، ويريد أن يكون أصغر لاعب يفوز ببطولة يورو 2024".

وحقق لامين جمال عدة أرقام قياسية في "يورو 2024"، حيث أصبح بعمر 16 عاما و362 يوما أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم محطما الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة السويسري يوهان فولانتين (18 عاما و141 يوما) والذي حققه في كأس أوروبا 2004.

كما أصبح لامين جمال أصغر لاعب يشارك في مباراة بنصف نهائي بطولة كبرى (كأس أوروبا وكأس العالم) على مر التاريخ متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه في كأس العالم 1958 (17 عاما و244 يوما).

ويستعد النجم اليافع صاحب الأصول المغربية لخوض نهائي "يورو 2024" ضد ألمانيا المزمع إقامته الأحد المقبل في الملعب الأولمبي في برلين.

المصدر:"موندو ديبورتيفو"