ولكن مونفورت الذي يعمل مصورا حرا لصالح عدة مؤسسات، لم يكن في حسبانه أن الرضيع سيصبح نجما لامعا أيضا.

AP

الطفل الذي انتشرت صوره مع ميسي عام 2007 بسرعة كبيرة، هو لامين جمال، اللاعب الإسباني المعجزة الذي يبلغ عمره الآن 16 عاما وهو أصغر لاعب يسجل لصالح منتخب إسبانيا، وأصغر لاعب يشارك في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما لعب أساسيا مع فريقه برشلونة ضد باريس سان جيرمان.

ويبدو أن مستقبل جمال سيكون واعدا لدرجة أنه بات يقارن بالعظماء.

كما أصبح جمال المغربي الأصل، أصغر لاعب في التاريخ يشارك في بطولة أمم أوروبا الجارية حاليا في ألمانيا.

وعادت الصورة المنسية منذ عام 2007 إلى الظهور مجددا بعدما نشرها والد جمال على حسابه بموقع "إنستغرام" الأسبوع الماضي، وكتب "بداية أسطورتين".

وقال المصور مونفورت (56 عاما)، إن الصورة التقطت في غرفة خلع الملابس في ملعب "كامب نو" ببرشلونة خريف عام 2007، عندما كان جمال يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط.

والتقط لاعبو برشلونة صورا مع أطفال وعائلاتهم ضمن حملة خيرية سنوية تنظمها صحيفة "دياريو سبورت" المحلية واليونيسف.

وكان مونفورت مسؤولا عن جلسات التصوير، والتقط صورا لميسي مع عائلة جمال.

والدة جمال من غينيا الاستوائية، وكانت تجلس بجوار ميسي وطفلها في إحدى الصور.

AP

ويتذكر مونفورت أن المهمة لم تكن سهلة، ويرجع ذلك إلى أن ميسي لم يكن متأكدا من كيفية حمل الطفل لامين، والذي وضع في حوض بلاستيكي أثناء التصوير.

وكان ميسي يبلغ من العمر 20 عاما في ذلك الوقت، ويمتلك موهبة كبيرة، لكن الأمر استغرق عامين قبل أن يترك بصمته كأفضل لاعب في جيله مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

واللافت أن جمال يتألق حاليا في بطولة كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا، حيث تلعب إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء ضد فرنسا في الدور نصف النهائي، وفي نفس الأمسية سيقود ميسي الأرجنتين لمواجهة كندا في الدور نصف النهائي أيضا لبطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات