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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 22:38 GMT

    الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة إنجلترا وإسبانيا في نهائي "يورو 2024"

    ضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

    الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة إنجلترا وإسبانيا في نهائي "يورو 2024"
    AP

    وبلغت إنجلترا النهائي الثاني لها على التوالي بعدما حققت فوزا قاتلا على هولندا 2-1 اليوم الأربعاء، فيما حجزت إسبانيا أمس الثلاثاء مقعدها في النهائي للمرة الأولى منذ العام 2012 عندما توجت بلقبها الثالث، بفوزها على فرنسا 2-1.

    وستقام المباراة النهائية لـ"يورو 2024" الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

    ويتطلع منتخب إنجلترا لإحراز بطولته الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توج على أرضه بكأس العالم، لكنه سيصطدم بعقبة إسبانيا التي تبحث عن كتابة التاريخ حيث تسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي تتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما).

    وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصصت القنوات التالية لبث مواجهة النهائي بين إنجلترا وإسبانيا:

    beIN Sports HD 1 Max

    beIN Sports HD 2 Max

    beIN Sports HD 3 Max

    beIN Sports Connect

    ويمكن كذلك متابعة مباراة نهائي "يورو 2024" على القنوات التالية حول العالم:

    Rai 1

    TRT 1

    ERT 1
    NPO 1
    Sport TV1Portugal
    M6 France
    NRK 1
    TV4 Sweden
    TVE La 1 HD
    RTE Two
    CT Sport

    المصدر: RT

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