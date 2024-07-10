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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 12:22 GMT

    "ما أجمل هذه الحياة".. احتفال صاخب لوالد لامين جمال بعد هدف نجله في شباك فرنسا (فيديو)

    في لحظة مؤثرة ومليئة بالفرح قدم منير نصراوي والد النجم الإسباني اليافع لامين جمال احتفالا صاخبا وملفتا في المدرجات، بعد تسجيل نجله هدفا رائعا في شباك فرنسا بنصف نهائي كأس أوروبا.

    "ما أجمل هذه الحياة".. احتفال صاخب لوالد لامين جمال بعد هدف نجله في شباك فرنسا (فيديو)

    وأحرز لامين جمال المولود في إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، هدف التعادل لمنتخب إسبانيا 1-1 في الدقيقة 21 من تسديدة مقوسة رائعة من مسافة 25 مترا لتصطدم الكرة في القائم وتهز الشباك الفرنسية.

    وبعد تسجيل نجله لهذا الهدف الرائع، اندفع والد لامين جمال إلى الأمام في مدرجات ملعب ميونخ محملا بالفرح والحماس. وبدأ يصفق ويرفع يديه عاليا ويوجه القبلات نحو الملعب، معبرا عن فخره وسعادته الكبيرة بإنجاز ابنه.

    وانضمت الجماهير المحيطة بوالد لامين جمال إلى احتفاله، حيث بدأت في التصفيق والهتاف باسم اللاعب.

    وبعد المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا على فرنسا بنتيجة 2-1 واختير فيها جمال كأفضل لاعب، نشر منير نصراوي صورة له مع نجله وأرفقها بتعليق: "ما أجمل هذه الحياة، الحمد لله".

    وتنتظر إسبانيا في نهائي "يورو 2024" الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأربعاء بين إنجلترا وهولندا.

    المصدر: RT

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