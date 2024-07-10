وأحرز لامين جمال المولود في إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، هدف التعادل لمنتخب إسبانيا 1-1 في الدقيقة 21 من تسديدة مقوسة رائعة من مسافة 25 مترا لتصطدم الكرة في القائم وتهز الشباك الفرنسية.

وبعد تسجيل نجله لهذا الهدف الرائع، اندفع والد لامين جمال إلى الأمام في مدرجات ملعب ميونخ محملا بالفرح والحماس. وبدأ يصفق ويرفع يديه عاليا ويوجه القبلات نحو الملعب، معبرا عن فخره وسعادته الكبيرة بإنجاز ابنه.

Lamine Yamal's father after his son's goal yesterday. Proud dad. 🫡pic.twitter.com/VGLV4FGxwk — Football Hub (@FootbalIhub) July 10, 2024

وانضمت الجماهير المحيطة بوالد لامين جمال إلى احتفاله، حيث بدأت في التصفيق والهتاف باسم اللاعب.

Lamine Yamal’s father celebrating his son’s goal 🥹❤️ pic.twitter.com/VtNH1mCUD4 — Reshad Rahman (@ReshadFCB) July 9, 2024

وبعد المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا على فرنسا بنتيجة 2-1 واختير فيها جمال كأفضل لاعب، نشر منير نصراوي صورة له مع نجله وأرفقها بتعليق: "ما أجمل هذه الحياة، الحمد لله".

وتنتظر إسبانيا في نهائي "يورو 2024" الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأربعاء بين إنجلترا وهولندا.

المصدر: RT