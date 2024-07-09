وأحرز جمال هدف التعادل لمنتخب إسبانيا 1-1 في الدقيقة 21 من تسديدة مقوسة رائعة من مسافة 25 مترا لتصطدم الكرة في القائم وتهز الشباك.

لامين جمال عى طريقة الاسطورة ميسي يا للروعه🤩❤️

#فرنسا_اسبانيا

pic.twitter.com/RpKdOnMY9Q — طـلال (@IbnMushib) July 9, 2024

روعه روعه روعه .. لوحه فنيه



لامين جمال مالهوش مثال ! 💎 pic.twitter.com/2mrsH8EujW — La pulga (@fcb_pulga) July 9, 2024

وأصبح جمال بعمر 16 عاما و362 يوما أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم محطما الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة السويسري يوهان فولانتين (18 عاما و141 يوما) والذي حققه في كأس أوروبا 2004.

Lamine Yamal, ladies and gentlemen.



The youngest goalscorer in the history of the Euros, 16 years old…



…INSANE. 😳✨ pic.twitter.com/cgM4dYMjrg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024

وانتهى الشوط الأول لمباراة إسبانيا وفرنسا بتقدم "لاروخا" بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات





