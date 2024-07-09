لامين جمال يدخل تاريخ كأس أوروبا بهدف عالمي في شباك فرنسا (فيديو)
دخل الجناح الدولي الإسباني لامين جمال، تاريخ كأس أمم أوروبا لكرة القدم بعدما سجل هدفا لمنتخب بلاده في شباك فرنسا خلال المباراة التي تجمع المنتخبين الآن في نصف نهائي "يورو 2024".
وأحرز جمال هدف التعادل لمنتخب إسبانيا 1-1 في الدقيقة 21 من تسديدة مقوسة رائعة من مسافة 25 مترا لتصطدم الكرة في القائم وتهز الشباك.
لامين جمال عى طريقة الاسطورة ميسي يا للروعه🤩❤️— طـلال (@IbnMushib) July 9, 2024
#فرنسا_اسبانيا
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روعه روعه روعه .. لوحه فنيه— La pulga (@fcb_pulga) July 9, 2024
لامين جمال مالهوش مثال ! 💎 pic.twitter.com/2mrsH8EujW
وأصبح جمال بعمر 16 عاما و362 يوما أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم محطما الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة السويسري يوهان فولانتين (18 عاما و141 يوما) والذي حققه في كأس أوروبا 2004.
Lamine Yamal, ladies and gentlemen.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024
The youngest goalscorer in the history of the Euros, 16 years old…
…INSANE. 😳✨ pic.twitter.com/cgM4dYMjrg
وانتهى الشوط الأول لمباراة إسبانيا وفرنسا بتقدم "لاروخا" بنتيجة 2-1.
المصدر: وكالات
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