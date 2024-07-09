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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 20:09 GMT

    لامين جمال يدخل تاريخ كأس أوروبا بهدف عالمي في شباك فرنسا (فيديو)

    دخل الجناح الدولي الإسباني لامين جمال، تاريخ كأس أمم أوروبا لكرة القدم بعدما سجل هدفا لمنتخب بلاده في شباك فرنسا خلال المباراة التي تجمع المنتخبين الآن في نصف نهائي "يورو 2024".

    لامين جمال يدخل تاريخ كأس أوروبا بهدف عالمي في شباك فرنسا (فيديو)
    AP

    وأحرز جمال هدف التعادل لمنتخب إسبانيا 1-1 في الدقيقة 21 من تسديدة مقوسة رائعة من مسافة 25 مترا لتصطدم الكرة في القائم وتهز الشباك.

    وأصبح جمال بعمر 16 عاما و362 يوما أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم محطما الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة السويسري يوهان فولانتين (18 عاما و141 يوما) والذي حققه في كأس أوروبا 2004.

     وانتهى الشوط الأول لمباراة إسبانيا وفرنسا بتقدم "لاروخا" بنتيجة 2-1.

    المصدر: وكالات



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