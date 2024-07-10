مباشر

الطلبات الأخيرة

    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 09:36 GMT

    الحكم بالسجن على طبيب ناد إيطالي بسبب وفاة أستوري

    قضت محكمة الاستئناف في فلورنسا شمال إيطاليا أمس الثلاثاء بسجن الطبيب والمستشار الرياضي السابق لنادي فيورنتينا الإيطالي جورجيو غالانتي لمدة عام لتسببه في وفاة لاعب كرة القدم.

    الحكم بالسجن على طبيب ناد إيطالي بسبب وفاة أستوري
    Globallookpress

    وفارق دافيدي أستوري، الحياة في شهر مارس عام 2018، عن عمر يناهز الـ31 عاما، بسبب سكتة قلبية تعرض لها.

    وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدير السابق للطب الرياضي في مستشفى كاريجي في فلورنسا، جورجيو غالانتي، اتهم بالقتل غير العمد، بسبب منح قائد نادي فيورنتينا السابق، النجم الراحل دافيدي أستوري، شهادة "الكفاءة المناسبة"، من أجل اللعب في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتوفي اللاعب بسبب اعتلال عضلة القلب البطيني، وهو مرض لم يتم تشخيصه.

    وأكدت الصحيفة أن قرار محكمة الاستئناف جاء بعدما أكد تشريح الجثة وفاة قائد نادي فيورنتينيا ، بسبب "تباطؤ كبير في ضربات القلب حدث في الليلة بين السبت الثالث مارس والأحد الرابع مارس 2018"، إذ كان اللاعب موجودا في غرفة فردية بأحد الفنادق، حيث يقيم مع فريقه، استعدادا لخوض مواجهة ضد أودينيزي.

    ولعب الراحل دافيدي أستوري مع عدد من أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم، خلال مسيرته، مثل كالياري (2008- 2014)، روما (2014- 2015) وفيورنتينا (2015-2018)، بالإضافة إلى خوضه 14 مواجهة مع منتخب إيطاليا، إذ شارك مع الأزوري في بطولة كأس القارات التي توج بلقبها بعد الفوز على منتخب أوروغواي عام 2013.

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم

    أردوغان يكشف أبرز نقاط جدول أعمال قمة "الناتو" في واشنطن قبيل مغادرته مطار أنقرة

    أخبار العالم العربي

    السيسي يؤكد لرئيس الـ"CIA" الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

    أخبار العالم

    زيلينسكي "ينتقد بشدة" زيارة مودي روسيا ولقاءه بوتين