وتأهل منتخب الأرجنتين حامل اللقب في النسخة الماضية، لنهائي البطولة القارية بعد الفوز على منتخب كندا، بنتيجة هدفين دون رد.

وشارك ليونيل ميسي مع الأرجنتين في 4 مباريات من أصل خمسة مع التانغو في كوبا أمريكا.

وأصبح ليونيل ميسي ثاني هدافي المنتخبات عبر التاريخ برصيد 109 هدف، وأيضا أصبح ثالث هداف الكوبا برصيد 14 هدف ويبتعد عن الأول بـ 3 أهداف فقط.

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الأسطورة ليونيل ميسي هو من سجل الهدف.

pic.twitter.com/DTzByMHKQo — عمرو (@bt3) July 10, 2024

ونجح ميسي بهذا الهدف، التسجيل في 6 نسخ ببطولة كوبا أمريكا منذ عام 2007، حيث لا يوجد أي لاعب استطاع التسجيل في نسخ مختلفة من كوبا أمريكا أكثر منه سوى زيزينهو.

ويعد منتخب كندا هي الخصم المختلف رقم 38 الذي يسجل في مرماه ميسي أثناء لعبه بقميص الأرجنتين، والخصم المختلف رقم 21 في المباريات الرسمية.

وبات ميسي أول لاعب في تاريخ الأرجنتين يصل إلى 4 أهداف في الدور نصف النهائي من البطولات الرسمية الكبرى، (هدف في كل من نسخ 2007 و2016 و2024 في كوبا أمريكا، 2022 هدف في كأس العالم).

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وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية: "ليس من السهل الوصول إلى النهائي، إنه رابع نهائي لهذه المجموعة، دعنا نحاول ونحاول أن نكون أبطالا مرة أخرى".

وتابع: "كانت بطولة صعبة للغاية، مع ملاعب سيئة للغاية، ودرجات حرارة مرتفعة جدا ومنتخبات صعبة للغاية".

وواصل ميسي تصريحاته، مؤكدا أن هذه هي المعارك الأخيرة له، وأنه يستمتع بها على أكمل وجه، وأن من الجنون ما فعلته هذه المجموعة مع المنتخب خلال السنوات الماضية.

وأكمل: "علينا أن نستمتع بكل ما نعيشه كفريق وكمنتخب وطني، ما حققناه صعب للغاية، علينا الاستفادة منه".

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين والفائز من مواجهة منتخبي كولومبيا وأوروغواي، الاثنين القادم في الساعة الثالثة فجرا بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: "وكالات"