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    الرياضة
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 22:28 GMT

    تعطل الاستعدادات وإلغاء المؤتمر الصحفي.. هولندا تواجه أزمة كبيرة عشية مواجهة إنجلترا

    تعطلت استعدادات هولندا لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا اليوم الثلاثاء عندما اضطرت إلى إعادة ترتيب خطط السفر إلى المدينة المضيفة دورتموند بسبب تعطل حركة القطارات.

    تعطل الاستعدادات وإلغاء المؤتمر الصحفي.. هولندا تواجه أزمة كبيرة عشية مواجهة إنجلترا
    AP

    وقال المنتخب الهولندي في بيان، إنه كان من المقرر أن تستقل بعثة المنتخب البرتقالي قطارا من فولفسبورغ إلى دورتموند لكن الرحلة ألغيت بسبب مشكلة في النقل.

    واضطر الفريق إلى السفر في رحلة جوية قصيرة إلى دورتموند، مما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي المخصص للمنتخب الهولندي عشية مواجهة إنجلترا المقررة غدا الأربعاء.

    وكان من المقرر أن يجيب المدرب الهولندي رونالد كومان والمدافع نايثن أكيه على أسئلة الصحفيين ووسائل الإعلام في ملعب دورتموند، حسب برنامج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

    وتطمح هولندا لإحراز اللقب القاري للمرة الثانية بعد عام 1988، لكنها ستصطدم بعقبة انجلترا الساعية بدورها لإحراز بطولتها الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توجت على أرضها بكأس العالم.

    ويلعب الفائز من مواجهة هولندا وإنجلترا في النهائي مع إسبانيا التي حجزت بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي "يورو 2024" بتغلبها على فرنسا بنتيجة 2-1 مساء اليوم الثلاثاء.

    المصدر: وكالات

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