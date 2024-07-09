"اليويفا" يكشف عن أجمل هدف في ربع نهائي "يورو 2024" (فيديو)
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن أجمل هدف في مباريات ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024، والتي أسفرت عن تأهل كل من إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وهولندا إلى المربع الذهبي.
وأعلن "اليويفا" عبر الحساب الرسمي لكأس أمم أوروبا 2024 على منصة "إكس"، أن هدف الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا في مرمى سويسرا في ثالث مباريات ربع النهائي كان أجمل هدف بين الأهداف الثمانية التي تم تسجيلها في أربع مباريات.
Saka's sensational strike is the goal of the quarter-finals 😮💨👏#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/h5N26YvcQh— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 9, 2024
ونجح ساكا في إدراك التعادل لمنتخب بلاده أمام سويسرا 1-1 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بأسفل القائم الأيمن البعيد لمرمى الحارس يان سومر.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي لمواجهة إنجلترا وسويسرا بالتعادل الإيجابي 1-1 ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لرفاق ساكا.
وتلعب إنجلترا غدا الأربعاء ضد هولندا في الدور نصف النهائي لـ"يورو 2024".
المصدر: "اليويفا"
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